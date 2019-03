Chiny: Fatalne dane o handlu zagranicznym

Analitycy wskazują, że na dane za luty miało negatywny wpływ to, że na ten miesiąc wypadły obchody Nowego Roku Księżycowego. Tygodniowe świętowanie zakłóciło aktywność gospodarczą. - Ale chińskie dane były kiepskie nawet jeśli uwzględnimy sezonowe zakłócenia. Są one dodatkowym dowodem, że światowy popyt słabnie a towarzyszy temu ograniczenie krajowego popytu. Cofnięcie amerykańskich ceł zapewni umiarkowane wsparcie dla eksportu, ale nie wystarczy, by zrównoważyć silniejsze zewnętrzne "przeciwne wiatry" - twierdzi Julian Evans-Pritchard, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.