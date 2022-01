Strefa euro: PKB zbliżony do prognoz

Gospodarka strefy euro powiększyła się w czwartym kwartale o 4,6 proc. rok do roku, po tym jak w trzecim urosła o 3,9 proc. Średnio prognozowano jej wzrost o 4,7 proc. PKB wzrósł o 0,3 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem, co był zgodne z prognozami. W trzecim powiększył się on aż o 2,3 proc.