RPP nie widzi powodów do podwyżki stóp

Główna stopa procentowa NBP od maja 2020 r. wynosi 0,1 proc., w porównaniu do 1,5 proc. przed wybuchem pandemii Covid-19. Ankietowani przez „Parkiet" ekonomiści jednomyślnie oceniali, że w czerwcu RPP tej stopy nie zmieni. Część z nich podkreślała jednak, że taki ruch nie byłby całkowitym zaskoczeniem. Dotyczyło to w szczególności podwyżki stopy referencyjnej NBP o 0,15 pkt proc., która miałaby zasygnalizować uczestnikom życia gospodarczego gotowość RPP do działania. O potrzebie takiej zmiany w polityce pieniężnej mówił bowiem jeden z członków Rady Łukasz Hardt.