Ostatnia sesja giełdowa w roku

Patrząc jednak na dzisiejszą sesję, inwestorzy nie mają powodów do zadowolenia. Co ciekawe, informacje płynące z rynku są całkiem pozytywne. Zarówno chińska, jak i amerykańska strona wskazują na to, że porozumienie handlowe zostanie podpisane w tym lub w przyszłym tygodniu. Mimo to europejskie indeksy straciły dosyć sporo. Skala wyprzedaży wynosiła od 0,6 do 0,9% dla głównych indeksów. Na Wall Street straty wynoszą obecnie od 0,5 do 0,7%. Indeks WIG20 zyskiwał przez większość dnia, ale koniec sesji był niestety spadkowy. Ostatecznie indeks WIG20 stracił dzisiaj 0,08% i zamknął rok na poziomie 2150 punktów.