Zawiedzione nadzieje inwestorów

Zwyżkom nie sprzyjały negatywne nastroje przeważające na większości europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy przejawiali większą ochotę do pozbywania się akcji. Mimo to niektóre rynki oparły się temu trendowi , czego przykładem były rosnące indeksy giełdy w Budapeszcie. Na krajowym rynku wśród nielicznych drożejących spółek z indeksu WIG20 pozytywnie wyróżniały się walory JSW i Lotosu, notując najbardziej okazałe zwyżki. Dobrą passę kontynuowały notowania CD Projektu, który zresztą jako jedna z nielicznych dużych spółek błyszczał najjaśniej przez cały 2019 rok, zyskując w tym czasie aż 93 proc. W efekcie jego kapitalizacja zbliżyła się do 27 mld zł, co plasuje go w ścisłej czołówce najbardziej wartościowych spółek z GPW.