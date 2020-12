Wspinaczka do 2000 pkt.

Dużym wydarzeniem na Wall Street był debiut Airbnb. Spółka dzięki ofercie sprzedała akcje o wartości 3,5 mld USD, co czyni ją jednym z największych IPO w tym roku w USA. Handel akcjami Airbnb rozpoczął się od 146 USD, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do ceny IPO, a wycena spółki sięgnęła 100 mld USD. Firma pośrednicząca w wynajmie mieszkań i domów jest zatem więcej warta niż łączna kapitalizacja sieci hoteli Marriott i Hilton.