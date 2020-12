Pęka poziom 1900 pkt

Grudzień przyniósł stabilizację amerykańskich indeksów, a wczorajsza sesja również przebiegała w spokojnym tonie. Niepokojące informacje podała spółka Pfizer – jedynie połowa zaplanowanej na 2020 rok produkcji może trafić na rynek, ze względu na to, że część surowców otrzymanych od dostawców nie spełniła norm. Firma zapowiada nadrobienie produkcji brakujących 50 mln dawek w nadchodzących miesiącach. W reakcji na doniesienia walory spółki przeceniły się o 1,7%. Tymczasem narasta epidemia w USA – dzienna liczba nowych zachorowań sięga 200 tys., ustanowiono dzienny historyczny rekord zgonów (przeszło 3 tys.), liczba pacjentów w szpitalach przekroczyła 100 tys. (dwukrotnie więcej niż na wiosnę). Z pozostałych spółek notowania Tesli zyskały 4,3% po podwyższeniu rekomendacji dla spółki przez Goldman Sachs (analitycy podnieśli cenę z 455 USD do 780 USD). Z pozostałych tematów kraje OPEC+ uzgodniły zwiększenie wydobycia ropy od stycznia o 500 tys. baryłek dziennie – nie jest to spory wzrost, a ceny ropy w rezultacie odnotowały lekką zwyżkę. Serię listopadowych spadków zakończyło złoto, które od końca ubiegłego miesiąca systematycznie zyskuje. Na krajowym rynku indeksy średnich i małych spółek zyskały, w przeciwieństwie do indeksu blue chipów, który odnotował niewielką korektę. Przynajmniej chwilowo poziom 1900 pkt zatrzymał dalszy wzrost indeksu WIG20 (choć na otwarciu sesji ten okrągły poziom został delikatnie przekroczony). Większość dużych spółek była w odwrocie, jednak pozytywnie wyróżniły się notowania JSW (+5,3%) i CCC (+3,6%). Ciekawą sesję obserwowaliśmy na walorach Orange, które w pierwszych minutach handlu zyskiwało niemal 9%, aby finalnie skończyć dzień na niewielkim plusie. Inwestorzy dyskontowali scenariusz buybacku i delistingu spółki (ze względu na zapowiedź takich działań dla Orange Belgium), jednak taki scenariusz dla Orange Polska szybko przestał być rozgrywany, co ostatecznie przekreśliło oświadczenie spółki negujące takie zamiary. W ramach indeksu mWIG40 największą procentową zmianę odnotowały walory Biomed-Lublin – spółka przeceniła się o 7%, co można uznać za realizację zysku po 15%-owych wzrostach z poprzedniego dnia. W ramach indeksu sWIG80 zapowiedziano zmiany po sesji 18 grudnia – indeks opuszczą Idea Bank i Capital Park, a na ich miejsce wprowadzone zostaną spółki Krynica Vitamin i Sanwil Holding.