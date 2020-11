Naturalne schłodzenie nastrojów

Początek ostatniej sesji przyniósł wzrost WIG20 do 1873,96 pkt, co oznacza, że indeks zbliżył się do szczytu "covidowej" hossy na odległość zaledwie 10 pkt. Niestety dystansu tego nie udało się już skrócić. Po 30 minutach indeks zaczął tracić i przed południem wylądował pod kreską. W jego portfelu największym ciężarem było Allegro. Spółka posiada 10,5-proc. udział w WIG20, co przy spadku notowań o 6,5 proc. musiało się odbić na kondycji wskaźnika. Ponadto ponad 1 proc. traciły Pekao (5,3-proc. udział) i CD Projekt (11,7-proc. udział). Na drugim biegunie była JSW, której akcje podrożaly w czwartek o 6,4 proc., ale to za mało by zrównoważyć straty wymienionej wcześniej trójki. W efekcie WIG20 spadł o 0,6 proc. do 1849 pkt. Patrząc jednak na jego wykres z szerszej perspektywy trzeba przyznać, że schłodzenie jest całkiem naturalne, a jego skala niewielka. Licząc od początku listopada indeks blue chips zyskał już prawie 22 proc. i w niecałe cztery tygodnie drobił straty z poprzednich dziesięciu. Ponadto oscylatory pokazujące stan wyprzedania/wykupienia rynku, jak MACD i RSI(14) są już na bardzo wysokich poziomach, które sygnalizują możliwość korekty. W tym kontekście nie będzie zaskakujące, jeśli ostatnie sesje miesiąca upłyną w podobnej atmosferze, jak ta czwartkowa.