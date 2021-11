Banki pociągnęły WIG20 w dół

Na początku sesji WIG20 rósł o 0,6 proc. i kontynuował trend z poprzednich dwóch dni. Podaż zaczęła jednak coraz mocniej dociskać i przez kilka godzin notowania znajdowały się na minusie. Mocno ciążył przede wszystkim sektor bankowy. Na rynku widać było niepokój związany z oczekiwaną decyzją decyzją RPP. Po tym jak podniesiono stopy procentowe, notowania banków wystrzeliły w górę, ciągnąc WIG20 w okolice 2420 pkt. Nadzieje byków szybko się jednak ulotniły i już po chwili rozpoczęły się mocne spadki. Ostatecznie, notowania PKO BP spadły o 3,5 proc., a Pekao i Santandera odpowiednio o 2,3 proc. i 2 proc. Przyczyniło się to do spadku WIG20 o 1,1 proc., do 2380 pkt. Kupujący wzięli na celownik Asseco Poland, którego akcje zdrożały o blisko 2,9 proc. Tauron i JSW zyskały po około 2,5 proc. Zarówno WIG-informatyka jak i WIG-górnictwo zyskały po blisko 2 proc.