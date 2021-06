Niedźwiedzi koniec tygodnia

Dziś rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich nieco rosną, do 1,45 proc., jednak za nami dłuższy okres spadków. "Jedyne, co nas zaskakuje to nadal pikujące rentowności amerykańskich obligacji, ale i one za chwilę natrafią na twardą podłogę, chociażby z czystej statystyki, według której przyspieszenie ruchu często zapowiada jego ostatnią fazę i zbliżający się przełom - komentował Marek Rogalski z DM BOŚ.