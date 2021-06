Błyszczą spółki zza wschodniej granicy

Indeks małych spółek ciągnięty jest w górę przez Astartę, która jest jednocześnie najmocniej drożejącą spółką z głównego parkietu GPW. 28 maja akcjonariusze spółki upoważnili radę dyrektorów do skupu do 12,5 mln akcji, stanowiących 50 proc. kapitału zakładowego. Cena ma być nie wyższa niż 125 zł za akcję. Dla porównania na zamknięciu środowej sesji walory kosztowały 44 zł. Dziś notowania Astarty rosną o 28 proc., do 56,5 zł i znajdują się na najwyższym poziomie od 2018 r. Z kolei sWIG80 rośnie o ponad 0,5 proc.