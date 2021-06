Pozytywny czerwiec

Patrząc na przekrój światowych indeksów widać, że niewiele rynków straciło dzisiejszego dnia. Negatywnie wyróżnił się japoński Nikkei, indyjskie i australijskie indeksy. W tym niechlubnym dzisiaj gronie znalazł się niestety również indeks WIG20. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy dzisiaj pierwszą sesję kasową w tygodniu, ze względu na wczorajsze święto. Rynek nie przejmuje się na razie inflacją i oczekuje dalszego ożywienia gospodarczego, na co teoretycznie wskazują dzisiejsze dane. Indeks ISM dla przemysłu wypadł wyżej od oczekiwać oraz od kwietniowego odczytu, utrzymując się wyraźnie powyżej 60 punktów. Nie obyło się jednak bez zadawania pytań, co do dzisiejszego raportu. Obserwujemy spory spadek subindeks zatrudnienia czy produkcji. W tym wypadku jest jednak możliwe wytłumaczenie – firmy wskazują, że mają problemy z zatrudnieniem odpowiednich pracowników i jednocześnie mają również problemy ze zwiększeniem możliwości wytwórczych. To oznacza, że dopóki nie zostaną one zwiększone, chęci dalszego zatrudnienia mogą być zmniejszone. Wobec tego rynek zastanawia się, jak wypadnie piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy, który następuje po ogromnym rozczarowaniu za kwiecień. Tak czy inaczej widać, że cały świat powraca do normalności. Dla przykładu wystarczy wspomnieć o Wielkiej Brytanii, gdzie wczoraj nie zanotowano żądnej śmierci wywołanej Covidem.