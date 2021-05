Spokojnie w Dzień Pamięci

Oczywiście na samym początku warto podkreślić, że kontrakty terminowe działają normalnie. Wobec tego klienci detaliczni handlujący na kontraktach nie muszą przejmować się dzisiaj świętami czy to w Londynie czy w Nowym Jorku. Niemniej główne ruchy na rynku giełdowym mają miejsce oczywiście na rynku kasowym, wobec czego zmienność jest dzisiaj raczej ograniczona. Patrząc przekrojowo na europejskie rynki widać, że mamy do czynienia z ewidentnym marazmem. Zdecydowana większość indeksów traci, choć spadki są raczej ograniczone. Z drugiej strony zmienność w trakcie sesji azjatyckiej była zdecydowanie większa. W Stanach Zjednoczonych obchody dzisiejszego Dnia Pamięci będą ograniczone, ze względu na wciąż panujący reżim sanitarny. Z drugiej strony przynajmniej 50% Amerykanów jest już zaszczepione pierwszą dawką i można oczekiwać nie tylko zwiększonej aktywności konsumentów, ale również zwiększonej mobilności. Pod tym względem warto zauważyć, że ropa naftowa Brent znajduje się w okolicach 70 dolarów za baryłkę, testując ostatnie lokalne maksima. Na godzinę 17:00 spadki w Europie zamykały się w większości przypadków do pół procenta. Z kolei kontrakty terminowe na główne indeksy z Wall Street znajdują się minimalnie powyżej piątkowych zamknięć. WIG20 zniwelował dzisiaj znacznie początkową stratę i na koniec sesji traci zaledwie 0,11%.