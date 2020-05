Niska zmienność i rekord CD Projektu

Choć w czwartek panowała niska zmienność i dominowały ruchy boczne, to w obliczu publikacji makro należy tę sesję zapisać na konto byków. Produkcja przemysłowa w Polsce w kwietniu spadła o 24,6 proc., czyli o 14,6 pkt proc. bardziej niż prognozowano. Zieleń polskiej wyspy trochę zblakła, ale nie na tyle, by odstraszyć inwestorów. A już na pewno nie tych, którzy grają na CD Projekcie. Producent „Wiedźmina" wywindował wczoraj rekord notowań do 400,2 zł. Po raz pierwszy w historii pękła więc bariera 400 zł. Był to jeden z najczęściej poruszanych w czwartek tematów na Twitterze wśród komentatorów giełdowych. Kapitalizacja giganta sięga już 38 mld zł.