Pesymiści nadal w przewadze?

A co ze wskaźnikami nastrojów? Według najnowszego sondażu Bank of America aż 68 proc. ankietowanych zarządzających funduszami na świecie zakłada, że mamy do czynienia jedynie z korektą w trakcie bessy („bear market rally") – pesymizm zdaje się więc dominować. Pierwsze sygnały przegrzewania się koniunktury na krótką metę zaczynają natomiast płynąć z amerykańskiego rynku opcji. Warto obserwować, czy podobne sygnały będą się pojawiały ze strony innych wskaźników nastrojów. ¶