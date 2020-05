Bohater jest tylko jeden

Podane na wczorajszej sesji przez spółki detaliczne gorsze od oczekiwań poziomy zysków na akcję były jednym z powodów do sprzedawania akcji, przez co główne indeksy na Wall Street zakończyły notowania na minusie. Drugim, być może istotniejszym jest rozwijający się spór na linii Chiny-USA po tym, jak prezydent D. Trump zapowiedział czasowe zamrożenie płatności USA na rzecz WHO, jeżeli organizacja będzie realizować chińskie interesy. Od połowy kwietnia administracja Białego Domu twierdzi, że to Chiny, które przez dwa miesiące ukrywały wirusa, są odpowiedzialne za wybuch epidemii. Natomiast publiczne wystąpienia przed Kongresem prezesa Fed oraz sekretarza skarbu były jedynie potwierdzeniem wcześniejszej komunikacji z rynkiem i zapewnieniem, że rząd i Rezerwa Federalna ma jeszcze amunicję do walki z zastojem gospodarczym. Przecena dotknęła również europejskie indeksy. Co prawda dojście do porozumienia w sprawie utworzenia wartego 500 mld euro fundusz ożywienia jest pozytywną informacją, lecz środki te będą uruchomione w ramach nowego unijnego budżetu obowiązującego od 2021 roku.