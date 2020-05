Inwestorom zabrakło paliwa

Mimo obiecującego początku krajowe indeksy miały wyraźny problem z obraniem kierunku notowań, poruszając się przez większość sesji wokół poziomów z poniedziałkowego zamknięcia. Na finiszu minimalnie więcej do powiedzenia mieli kupujący i WIG20 zakończył dzień tuż nad kreską. Inwestorzy w Warszawie poddali się negatywnym nastrojom panującym na największych zagranicznych rynkach akcji. Kolor czerwony dominował na największych zachodnioeuropejskich parkietach, gdzie inwestorzy przystąpili do realizacji zysków wypracowanych w trakcie poprzednich, bardzo udanych sesji. Jednak o wyniku sesji zdecydowało wejście do gry Amerykanów, którzy przejawiali większą ochotę do pozbywania się akcji. Pozytywny efekt wywołany nadzieją na opracowanie skutecznej szczepionki na koronawirusa i postępami w walce z Covid-19 okazał się krótkotrwały, co nie zmienia faktu, że w największych europejskich krajach odnotowano dalszy spadek dziennej liczby zakażeń i zgonów. Poprawia się również sytuacja w Stanach Zjednoczonych, choć wciąż są epicentrum choroby Covid-19 na świecie. Nadzieje inwestorów podtrzymuje wejście w coraz bardziej zaawansowane etapy odmrażania kolejnych gospodarek.