WIG20 najsilniejszy w Europie

Wyjaśnienia popołudniowej zwyżki warto więc poszukać w składzie WIG20. I okazuje się, że po 12.00 w gronie najsilniejszych jego ogniw byli jego najwięksi udziałowcy. CD Projekt drożał o 3,3 proc. do 375,3 zł (hist. max), a PKO BP o 3,1 proc. do 21,28 zł. Co więcej na 20 spółek 15 zyskiwało. Napływ kapitału widać było po obrotach – na półmetku sesji 400 mln zł, to jak na ostatnie dni nie najgorszy wynik, a także po umocnieniu złotego (euro -0,2 proc., dolar -0,5 proc.).