Historyczne szczyty na horyzoncie

WIG20 od ponad miesiąca konsoliduje się w okolicy 1600 punktów i pomimo sprzyjającego otoczenia zewnętrznego, nie ma sił na ucieczkę górą z kilkutygodniowego horyzontu. Od strony technicznej czynnikiem podażowym, ściągającym na południe rynek, pozostaje niedomknięta tygodniowa luka hossy zlokalizowana przy poziomie 1509 punktów. Zwolennicy grania krótkich pozycji zwracają także uwagę na fakt, że WIG posiada jeszcze otwartą, dzienną lukę uformowaną w drugiej połowie marca. Wprawdzie jej właściwości magnetyczne są dużo mniejsze niż ma to miejsce w przypadku GAP_w, niemniej gdyby rynek zaczął się cofać, wówczas marcowe okno mogłoby okazać się jednym z czynników rozgrywanych przez ursusy. Sytuacja techniczna jak na razie sprzyja akcjonariuszom a piątkowe zamknięcie się indeksu sWIG80 nad pułapem 11.7k ma prawo zachęcać do zaatakowania psychologicznej bariery 12000 punktów. Od południa wsparciem na indeksu małych spółek jest 10986 i do tej wysokości sWIG80 jest bezpieczny. Problemy ze wzrostami nadal ma jednak mWIG40, który podobnie jak WIG20 utknął w płaskiej konsolidacji i wciaż czeka na trigger do wybicia. Zachętą dla benchmarku średnich spółek może okazać się sytuacja na Deutsche Boerse, gdzie mDAX wspina się na północ i jeżeli niemieckiemu indeksowi uda się pokonać strefę oporową 24122 – 24500, wówczas mWIG40 otrzymałby wskazówki, w którą stronę należałoby obrać kierunek.