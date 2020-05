Sprzedaj w maju?

Donald Trump próbował w zeszłym tygodniu podbudować nieco nastroje wskazując na to, że rozmowy handlowe idą w dobrą stronę. Dane dotyczące handlu międzynarodowego z Chin również wskazywały na to, że bardzo powoli wszystko wraca do normy. Początek tego tygodnia pokazuje jednak, że nastroje są zupełnie odwrotne. W zeszłym tygodniu pojawiły się dane z amerykańskiego rynku pracy. Spadek zatrudnienia był gargantuiczny. Zatrudnienie straciło ponad 20 milionów ludzi. Wcześniej rekordowy raport pod względem spadku zatrudnienia wskazywał na spadek na poziomie 800 tys. osób. Pomimo tego, że raport pod pewnymi względami był lepszy od fatalnych oczekiwań, to jednak pokazuje, że amerykańska gospodarka w najbliższym czasie otrzyma jeszcze większy cios niż w I kwartale. Ze względu na duże połączenia między rynkiem pracy, gospodarką, a nastrojami na giełdach, analitycy z amerykańskiego banku Goldman Sachs wskazują, że w perspektywie 3 miesięcy indeks S&P 500 może stracił 18%. Obecnie badanie inwestorów AAII wskazuje, że jedynie 23,7% z nich jest obecnie nastawionych na wzrosty z obecnych poziomów na giełdach. Odsetek pozytywnie nastawionych inwestorów zmalał o ok. 7% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Obecnie ok. 53% inwestorów jest nastawionych negatywnie. Zwykle badania te mogą wskazywać na zbyt nadmierną pewność lub zbyt pesymistyczne nastawienie. W tym wypadku wydaje się jednak, że inwestorzy zauważyli, iż kupowali w ostatnim czasie złudne nadzieje.