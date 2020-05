Wzrosty na rynku pomimo kolejnych fatalnych danych

Dzisiejsze dane choć lepsze od rynkowych oczekiwań są najgorsze w historii, tak dramatyczny spadek liczby miejsc pracy nie był odnotowany od czasu rozpoczęcia zbierania danych w 1939 roku. Jesli chodzi z kolei o stopę bezrobocia, podobne wyniki mogliśmy obserwować za czasów Wielkiego Kryzysu na przełomie lat 20 i 30 ubiegłego wieku. Nieco może więc zaskakiwać reakcja rynków, które w zasadzie pozostają niewzruszone. Prawdopodobnie fatalne odczyty były już zdyskontowane w cenach, ponieważ o negatywnych skutkach koronawirusa mówi się od dłuższego czasu. Ponadto aktualnie mamy do czynienia z pewną paradoksalną sytuacją, gorsze dane są ignorowane przez rynki w nadziei na pomoc rządów i banków centralnych. Inwestorzy liczą na to, że głęboka recesja z jaką mamy obecnie do czynienia szybko się skończy.