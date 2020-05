WIG20 w TOP7 europejskich indeksów

Globalne indeksy zanotowały dziś relatywnie udaną sesję, gdzie duża część optymizmu wynikała z porannych danych z Chin, które okazały się być lepsze od prognoz zarówno na poziomie eksportu jak i samego bilansu. Podbiciu nie zaszkodziły nawet, cyklicznie czwartkowe, dane z amerykańskiego rynku pracy - liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 3,169 mln do 33,4 mln. Warto ponadto odnotować, iż Nasdaq symbolicznie wyszedł dziś na plus, licząc od początku roku. W tym samym okresie (YTD) WIG20 traci ok. 26% (WIG20USD -33%).