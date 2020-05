Bariera nie do przejścia

Wtorkowa relatywna słabość warszawskiego parkietu wobec wydarzeń w USA, znalazła swoje wytłumaczenie w ostatnich kwadransach handlu na Wall Street. Przez zdecydowaną większość dnia jankeskie indeksy czy też kontrakty na nie, dzielnie wspinały się na północ, motywując m.in. DAX do wdrapywania się na coraz to wyższe poziomy. W momencie, kiedy na europejskich parkietach gasło światło, S&P500 oraz DJIA zyskiwały wyraźnie na wartości, jednakże na GPW brakowało paliwa do wzrostów. Tuż przed zakończeniem amerykańskiej sesji doszło jednak do silnej wyprzedaży akcji, w efekcie czego DJIA zakończył dzień poniżej poziomu swego otwarcia. Tego typu scenariusz jakby przewidzieli gracze nad Wisłą, którzy nawet nie postarali się o to, aby WIG20 finiszował powyżej 1600.