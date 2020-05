Niedźwiedzie znowu panoszą się na rynku

Za nami są już finalne odczyty europejskich indeksów PMI. To co przed nami to amerykański raport ADP o zmianie zatrudnienia. Oczywiście istotny będzie także początek notowań na Wall Street. Na razie kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują prawie 1 proc., co może być dobrym prognostykiem. Pytanie jednak czy na ewentualny pozytywny początek notowań na Wall Street zareagują inwestorzy w Warszawie? Doświadczenia ostatnich dni pokazują, że nie jest to takie oczywiste.