Czerwono na rynku akcji, solidne spadki w Europie

Stany Zjednoczone oskarżają Chiny o zatajanie informacji związanych z koronawirusem oraz, że doprowadziło to do wybuchu światowej pandemii. Mike Pompeo zarzuca także Chinom, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan i że możliwe jest nałożenie "karnych ceł" na Chiny. Dodatkowo Donald Trump powiedział, że jeśli Pekin nie wywiąże się z warunków umowy handlowej, czyli nie będzie kupował wystarczającej ilości produktów rolnych z USA, to może ona zostać rozwiązana. Powrót do wojny handlowej między dwoma mocarstwami w obecnych warunkach pandemii koronawirusa byłaby kolejnym mocnym uderzeniem w rynki finansowe.