EBC zamierza dalej wspierać gospodarkę

W przypadku decyzji Europejskiego Banku Centralnego z pewnością nie możemy powiedzieć, że nas zaskoczyła. Inwestorzy mogli oczekiwać niespodzianki biorąc pod uwagę wczorajszy lekko „jastrzębi" ruch ze strony Banku Kanady, który zmniejszył tygodniowe skupy w ramach programu QE, wskazując na wyższą infację oraz lepsze perspektywy gospodarcze. Na to nie można liczyć w Europie, na co wskazywała szefowa EBC Christine Lagarde. Wobec tego utwierdziła ona uczestników rynku, że przez dłuższy czas należy spodziewac się bardzo akomodacyjnej polityki monetarnej. Pozytywnie nastroiły w USA wyniki spółek lotniczych, choć wciąż wykazujące spadki. Niemniej spadająca liczba przypadków przyczynia się do zwiększenia ruchu lotniczego w USA i sytuacja na świecie daje nadzieje na otworzenie większej ilości tras w tym roku. Strata American Airlines wyniosła „zaledwie" 1.97 dolara na akcje. Niemniej w zeszłym roku było to aż 5,26 dolara na akcje na minusie. Wobec tego inwestorzy z nadzieją patrzą na otwieranie rynku. To widać patrząc na dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które wykazują wyraźne spadki w stanach, które w dużej mierze anulowały większość restrykcji.