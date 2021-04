Nowe rekordy po świętach

Wczoraj indeksy amerykańskie jako nieliczne były notowane na rynkach, co było związane z obchodami Świąt Wielkanocnych. Indeksy wyraźnie zyskały, a indeks S&P 500 zaliczył nowe historyczne szczyty meldując się powyżej poziomu 4060 punktów. Dzisiaj podobna sytuacja miała miejsce na niemieckim DAXie. Indeks rozpoczął dzień z wyraźną luką wzrostową notując nowe historyczne szczyty. Warto zauważyć, że europejskie indeksy i kontrakty mogły wyceniać świetne dane z amerykańskiego rynku pracy, kiedy to w ostatni piątek większość rynków była zamknięta, a kontrakty na Wall Street działały tylko w trakcie amerykańskiego poranka. Warto przypomnieć, że w marcu zatrudnienie w USA wzrosło o ponad 900 tys. Dodatkowo niedawno Biden zaprezentował plan rozwoju infrastruktury i zakończyło się rebilansowanie portfeli inwestycyjnych w amerykańskich instytucjach finansowych. Co do ostatniej wspomnianej kwestii warto zauważyć, że kwiecień jest całkiem niezłym miesiącem pod względem sezonowości, szczególnie dla amerykańskiego rynku.