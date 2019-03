WIG20 zbiera się do kontry

WIG20 zaczął środową sesję od zniżki o 0,3 proc., co oznaczało, że zszedł w okolice minimalnych poziomów z wtorku. Do połowy sesji udało się jednak straty odrobić, a po południu WIG20 utrzymuje się w okolicach zera. Wygląda na to, że poziom 2300 pkt, przy którym toczy się największa od czterech dni walka między dwiema stronami rynku, zostanie tym razem obroniona. Na rosnące zainteresowanie kupujących wskazywałyby również nieco wyższe niż w poprzednich dniach o tej porze obroty.