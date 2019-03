Napływy w cyklicznym dołku

Wygląda na to, że powyższe dane to tylko jeden z elementów składających się na wielki, długoterminowy cykl w napływach do funduszy akcji na rynku amerykańskim. Jeśli wierzyć danym brokera Charles Schwab, być może mamy właśnie dołek tego cyklu. 12-miesięczna suma napływów netto do funduszy akcji w USA i akcji zagranicznych przekroczyła próg -100 mld USD. Historycznie tak niskie odczyty (2009, 2012, 2016), to paradoksalnie były raczej okazje do zakupów niż sprzedaży akcji.