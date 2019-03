Kontynuacja spadków sektora energetycznego, ciekawa sesja na mniejszych spółkach

Już początek dzisiejszej sesji na WIG20 zwiastował, iż inicjatywa pozostawać będzie raczej po stronie podażowej – sytuacja na globalnych indeksach wskazuje na ryzyko korekty. Lokalnie notowania oscylują blisko 2320 pkt, gdzie wyraźniejszy impuls podażowy przyniósł by najpewniej test okolic 2300pkt. Wśród największych spółek warto dziś wspomnieć o kontynuacji słabości sektora energetycznego, gdzie WIG-ENERG zniżkował dziś ponad -2,5%. Część spółek podała ostatnio szacunki wyników (poniżej oczekiwań), co schłodziło nastroje wokół sektora. Liderem wzrostów w WIG20 był za to Eurocash (+5,68%), który kontynuował impuls wygenerowany po publikacji wyników (od 28 lutego kurs wzrósł już o 21%).