Rynki czekają na impuls

Wśród inwestorów panuje niepewność co do dalszego kierunku na głównych indeksach giełdowych, a na rynku brakowało dziś czynników, które mogłyby przełożyć się na podwyższoną zmienność. Indeksy ze Starego Kontynentu rozpoczęły handel płasko, a kolejne godziny przyniosły zdecydowanie mniejsze ruchy niż te, które obserwowaliśmy pod koniec minionego tygodnia. Ostatecznie niemiecki DAX zamknął sesję 0,24% wyżej, francuski CAC40 dodał 0,27%,a londyński FTSE100 stracił 0,08%. Na uwagę zasługuje jednak hiszpański IBEX35, który pozostawał wczoraj w tyle, a dziś zyskał on aż 1,36%.