Poranek maklerów: W centrum uwagi Facebook i banki centralne

Europejskie giełdy startowały w środę na plusach, ale ich utrzymanie w Europie okazało się problematyczne. Podstawową barierą przed silniejszym odbiciem na kontynencie jest zapewne obawy o przebieg dzisiejszego posiedzenia o EBC. Przyjęte w końcówce ubiegłego roku stanowisko, zgodnie z którym podwyższona inflacja w Europie miała być przejściowa, jest całkowicie sprzeczne z napływającymi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy danymi. Po najnowszyszych publikacjach wiemy już, że pomimo wygaśnięcia efektu bazy w Niemczech (obniżony VAT w 2020 r.) i innych czynników, na które powoływał się Bank, spadek HICP w strefie euro jest bardzo niewielki (zamiast spodziewanego obniżenia inflacji w styczniu z 5,1% r/r do 4,4% r/r, wczorajszy odczyt wskazał na 5,0% r/r). Rodzi to naturalną presję rynku długu na zmianę retoryki i powstrzymuje rynek akcji przed ruchem w górę. Wczoraj DAX i IBEX zamykały się minimalnie pod kreską (-0,04% oraz -0,15%), pozostałe indeksy notowały niewielkie plusy – najsilniejsze spośród głównych rynków FTSE MiB rosło o 0,60%, jeszcze minimalnie lepiej zachowało się FTSE 100 (0,63%). Po największych od 20 lat niespodziankach inflacyjnych w Europie rozpoczęło się wycenianie podwyżki nawet w lipcu, trudno uzasadnić też, dlaczego Rada EBC miałaby to opóźniać, gdyby zrewidowała swoją opinię. Stopy niemal na pewno podniesie dziś Bank Anglii, co wywiera dodatkową presję. Bloomberg zwraca uwagę, że implikowana dziś z opcji zmienność na parze EUR/GBP jest najwyższa od ponad roku. Traktujemy to jako sygnał, że mimo wszystko rynek bardzo poważnie bierze pod uwagę sytuację, w której C. Lagarde dostosuje retorykę bardzo łagodnie, powołując się na inflację bazową i wpływ cen żywności i energii na główny wskaźnk.