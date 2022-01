Poranek maklerów: Jastrzębi ton Fedu zaskakujący dla inwestorów

Główne krajowe indeksy wzrosły wczoraj o ok. 1,5%. Najmocniej odbijał sektor finansowy i górniczy, w indeksie blue chipów dominowały walory JSW (+6,6%) i PKO BP (+3,6%), KNF zatwierdziła powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa banku. Do najsłabszych walorów należało Orange (-1,8%) i Tauron (-1,3%). W indeksie mWIG40 odbicie kontynuował Asbis (+8,1%) i Mabion (+5,6%), za nimi z przeszło 4%-owym wzrostem znalazły się banki mBank i Millennium, a na przeciwległym biegunie znały się walory studia TS Games (-4%), które wciąż było wyprzedawane. W indeksie sWIG80 do liderów zwyżek należał Unimot (+6,8%), spółka po sesji opublikowała informację o istotnym wpływie wyceny transakcji tradingowych, zwiększających skonsolidowaną EBITDA o 21 mln zł w I kw. 2022 r. Na wczorajszej sesji mocne było również Grodno (+6,1%), a największy zjazd odnotowała Mangata (-5,2%). Z pozostałych informacji: 1. Rząd czasowo do 30 listopada obniża podatek od kopalin o ok. 30%. 2. Wyniki Orlenu za IV kw. są zgodne z konsensusem w ramach oczyszczonej EBITDA LIFO, która wyniosła 4,31 mld zł, zysk netto wyniósł 3,2 mld zł wobec oczekiwań na poziomie 2,9 mld zł. 3. Energa szacuje, że miała 420 mln zł EBITDA w ubiegłym kwartale, zysk netto wyniósł 68 mln zł wobec 238 mln zł przed rokiem. 4. S&P obniżył perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do „negatywnej", ale utrzymał rating „BB+".