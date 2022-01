Spadki indeksów na otwarciu

Tematem numer jeden środy było wystąpienie szefa Fedu. Szef Rezerwy Federalnej zasygnalizował możliwość szybszej podwyżki stóp procentowych. - Podczas konferencji prasowej Powell podkreślił, że wysoka inflacja i dobra kondycja rynku pracy to czynniki, które dają „sporą" przestrzeń do wzrostu kosztu pieniądza. Dolar zyskał na wartości. Główna para walutowa spadła z poziomu bliskiego 1,13 do 1,1210 - komentuje Łukasz Zembik z TMS Brokers. „Jastrzębi" Fed wprowadził niepokój na Wall Street.