Wielka wyprzedaż na giełdach

Spadki W Europie nabrały tempa, gdy handel rozpoczęli amerykańscy inwestorzy, zdecydowanie negatywnie nastawieni do akcji. Fatalny początek notowań za Oceanem pogłębił korektę na większości parkietach w Europie. Amerykańskie indeksy mają już za sobą cztery spadkowe sesje z rzędu w reakcji m in. na zbliżające się podwyżki stóp procentowych wszystko wskazuje na to, że seria ta się jeszcze wydłuży.