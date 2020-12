WIG20 najgorszym indeksem w Europie

Piątek rozpoczął się od lekkich wzrostów w przypadku głównych indeksów na GPW. WIG20 zyskiwał 0,3 proc. jednak z godziny na godzinę spadki nabierały tempa. W pewnym momencie indeks blue chips był blisko 3 proc. pod kreską. Ostatecznie bykom udało się odrobić część strat i WIG20 zamknął się na poziomie 1950 pkt., co oznacza spadek o blisko 1,7 proc. Najmocniej do spadków przyczynił się CD Projekt. Część inwestorów realizuje zyski po premierze „Cyberpunka 2077”, a inni pozbywają się walorów m.in. ze względu na tzw. bugi, czyli błędy w grze. Już w czwartek notowania firmy spadły o 8,5 proc., a w piątek o kolejne 11,4 proc., do 320 zł. To najniższy poziom od kwietnia.