Dziś tematem numer jeden dla inwestorów są akcje spółek technologicznych

Bardzo dobre wyniki Skarbca Spółek Wzrostowych zarówno za kwiecień (15,7 proc.), jak i od początku roku są pochodną zaangażowania funduszu w dynamicznie rozwijające się firmy, wspierające procesy cyfryzacji przedsiębiorstw. Ostatnia dekada upłynęła pod znakiem cyfryzacji życia konsumenta, który nauczył się robić zakupy przez internet, używać mediów społecznościowych, streamingu wideo czy płacić bezdotykowo. Teraz czas na ucyfrowienie działalności firm zarówno w relacjach z klientami oraz partnerami biznesowymi, jak i wewnątrz organizacji. Widzimy mnóstwo ciekawych podmiotów oferujących narzędzia na rynku, które usprawniają, optymalizują i, co ważne w obecnych czasach, obniżają znacznie koszty prowadzenia firm dzięki korzystaniu ze środowiska w „chmurze". Mają one wysoki i wieloletni potencjał, a lockdown związany z koronawirusem pozwala uzyskać im skalę adopcji ich produktów znacznie większą i szybszą, niż byłoby to możliwe w normalnych warunkach. Gdy sytuacja wróci do normy, wiele z tych produktów zostanie z nami na dłużej. PAAN