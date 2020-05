Złoty coraz słabszy

Osłabienie złotego zbiega się w czasie z coraz większym napięciem na innych rynkach. Dzisiaj wyraźnie tracą m.in. indeksy giełdowe. Nad rynkami zbierają się znowu czarne chmury, które powodują ucieczkę od ryzykowanych aktywów. - Rynki pogrążyły się w ponurym klimacie przy wzroście obaw o perspektywy globalnego ożywienia i jak bardzo może ten proces zakłócić druga fala zachorowań na koronawirusa. Rajd ryzyka na rynku akcji zaczęły się trząść w posadach, a na rynku walutowym widać przechylenie w stronę risk-off. Jest jeszcze za wcześnie na niepohamowany rajd ryzykownych aktywów. Zmienność pozostaje wysoka przy dużym ładunku niepewności, gdzie łatwo będzie o zachwianie wcześniej budowanego entuzjazmu. Tworzy to wielowektorową mieszankę, która w najbliższych tygodniach powinna trzymać rynki w szerokim ruchu bocznym, zanim wzmocnione zostanie przekonanie o wychodzeniu z defensywnych pozycji. Aktualnie rynki wracają do ostrożnego nastawienia i wygaszania apetytu na ryzyko i potrwa to, dopóki nie pojawi się nowy impuls podnoszący nadzieję na lepsze jutro – wskazywał w porannym komentarzu rynkowym Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers.