EBC jest w potrzasku nie od dzisiaj

Nie twierdzę, że nie jest to prawdopodobne. Tylko EBC musi dużo uczynić, żeby znaleźć się w tym punkcie. Myślę, że zarząd liczy, że nie będzie musiał podnosić stóp w tym roku. Jeśli inflacja pozostanie na dość wysokich poziomach i nie będzie chciała wracać w okolice celu, to presja będzie narastać. Trzeba pokory dla nas wszystkich w ocenach zjawisk inflacyjnych. Możemy powiedzieć, że bazowym scenariuszem jest to, że samo wstrzymanie dwuletniej stymulacji, w połączeniu z efektami bazy i inflacją redukującą wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, doprowadzi do spowolnienia gospodarczego i spadku inflacji. To zdejmie presję z banków centralnych na szybkie zacieśnianie. Jednak sytuacja jest bez precedensu pod wieloma względami, dlatego musimy zachować szeroki kąt widzenia i dopuszczać różne scenariusze. Presja inflacyjna może nie spaść, nawet gdy gospodarka będzie spowalniać, bo łańcuchy dostaw się nie wyprostują. Tak może być dłużej, niż nam się wydaje.