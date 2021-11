Prezes Grupy Pracuj: Jesteśmy specjalistami w HR tech

Dobrym przykładem jest nasze podejście do funkcjonowania w tym obszarze. Trzy lata temu dwaj współzałożyciele Grupy Pracuj utworzyli fundusz Pracuj Ventures, współfinansowany także przez Grupę Pracuj, który inwestuje w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Zapewniamy tym spółkom pieniądze, dużo know-how, a jeśli jakiś biznes w ramach HR tech uzupełnia to, co robimy jako Grupa Pracuj i ma ciekawy zespół zarządzający, to chcielibyśmy takie biznesy przejmować albo mieć w nich większościowe udziały. Dobrym przykładem jest tu Worksmile, platforma wellbeingowa, w którą Pracuj Ventures zainwestowało dwa lata temu. W czerwcu tego roku ogłosiliśmy, że jako Grupa Pracuj mamy tam mniejszościowy udział z planem objęcia udziałów większościowych i teraz jesteśmy na etapie włączania Worksmile do ekosystemu Grupy Pracuj. Staramy się dzielić z nimi wiedzą na temat rekrutacji, produktu, marketingu i zaczynamy dawać dostęp do naszej grupy klientów, co powinno przyspieszyć wzrost Worksmile. Ma to również znaczenie w kontekście międzynarodowego rozwoju Grupy Pracuj. Wierzymy, że dużo łatwiej będzie wyjść za granicę z rozwiązaniami HR tech w modelu SaaS – np. w obszarze benefitów, wellbeingu czy edukacji. Chcielibyśmy inwestować w takie spółki nie tylko w Polsce i na Ukrainie, bierzemy też pod uwagę inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.