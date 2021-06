Wzrost cen w gospodarce wpływa na spółki. Kto zyska w takim otoczeniu?

Daniel Kostecki, główny analityk, Conotoxia, zaznacza, że w Polsce ceny rosną już od dłuższego czasu. Dlatego i inwestorzy i spółki są w stanie zarządzać odpowiednio ryzykiem związanym z rosnącymi kosztami oraz oczekiwaniami co do przyszłych zmian cen. – Zatem wydaje się, że umiarkowana i trwała inflacja nie stanowi dużego zagrożenia dla wyników firm. Problem mógłby pojawić się dopiero wtedy, gdyby inflacja przekroczyła 5 proc. i utrzymałaby się na tym poziomie przez wiele kwartałów, ale to się raczej nie wydarzy – mówi Kostecki. Dodaje, że rosnące ceny w gospodarce mają dwojaki wpływ na zyski spółek, a co za tym idzie – na ich wycenę na giełdzie. Z jednej strony wzrost cen powoduje, że spółki są w stanie generować nominalnie większe przychody i zyski, jeśli inflacja nie powoduje spadku popytu na produkty i usługi. Z drugiej strony, jeśli faktycznie popyt ma problem z akceptacją coraz wyższych cen, to spółki muszą obniżać marże.