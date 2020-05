Wittchen ma straty, ale notuje wzrost w eksporcie

Zarząd Wittchenu tłumaczy pogorszenie wyników przede wszystkim epidemią. Podobnie jak inne firmy z branży liczy na to, że uda mu się obniżyć koszty najmu powierzchni handlowej. Śladem LPP zarząd (tworzą go właściciele posiadający 75 proc. akcji) pobiera także symboliczną złotówkę wynagrodzenia. Tak ma być do czerwca. W sieci sprzedaży detalicznej grupy na razie cięć nie widać. W końcu marca Wittchen prowadził 108 własnych punktów sprzedaży detalicznej o łącznej powierzchni 8,66 tys. mkw. Była ona mniejsza o 45 mkw. niż w grudniu, ale większa niż przed rokiem, gdy wynosiła 7,86 tys. mkw. Wittchen tracił przychody w kraju. E-sklepy za granicą dały mu obroty wyższe o 16 proc. niż przed rokiem (blisko 5 mln zł).