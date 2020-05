INC z udanym kwartałem, do końca roku wprowadzi na giełdę 10 spółek

Fundusz osiągnął w I kwartale 5,3 mln zł zysku netto. Zgodnie z zapowiedziami grupa koncentrowała się na realizacji projektów dla spółek z tzw. nowej ekonomii, a w marcu zaktualizowała strategię rozwoju. Jeszcze do końca II kwartału INC chce przeprowadzić kilka projektów pozyskania finansowania, a do końca roku wprowadzić co najmniej 10 spółek na warszawską giełdę.