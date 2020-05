Blirt: Dobry początek roku

Na wzrost przychodów w I kwartale miała wpływ sprzedaż zestawów diagnostycznych do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 za kwotę 3,5 mln zł. Pod koniec kwietnia spółka podpisała umowę z niemieckim kontrahentem o wartości 0,33 mln euro na dostawę produktu związanego z ekstrakcją i detekcją wirusów. – Działamy w branży, która jako jedna z nielicznych ma szansę wyjść wzmocniona z obecnego kryzysu. Wśród naszych produktów są komponenty produkowanych obecnie na całym świecie zestawów do detekcji wirusa SARS-Cov-2. Znaczenie szeroko pojętej biologii molekularnej będzie rosło z powodu pandemii. To obszar, w którym posiadamy jedne z najwyższych w Polsce kompetencje – mówi Marian Popinigis, założyciel i prezes zarządu firmy.