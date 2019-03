Krzysztof Szułdrzyński, PwC: Spółka publiczna musi spełniać wysokie standardy

Położenie nacisku na zaufanie do rynku, na ład korporacyjny, nie musi oznaczać wprowadzania nowych regulacji, czy to w formie przepisów prawa czy dobrowolnych kodeksów. Wyzwanie dotyczy raczej tego, jak sprawić, aby spółki tych zasad przestrzegały. W SRRK jest sporo ciekawych propozycji, które tego dotyczą. Na przykład ta, aby rozpocząć publikowanie rankingu emitentów najlepiej radzących sobie z przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego oraz ich nagradzanie. Co może najważniejsze, SRRK przewiduje możliwość zróżnicowania opłat na GPW w zależności od podejścia spółek do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Nie mówimy więc o zwiększeniu regulacji, tylko o zwróceniu uwagi rynku na te, które już istnieją. Dzisiaj nie ma bowiem dobrej, przekrojowej analizy tego, jak spółki przestrzegają zasad ładu korporacyjnego. W ramach Forum Rad Nadzorczych, powołanego już dziesięć lat temu przez nas oraz SEG i GPW, publikujemy okresowo raporty na ten temat, ale one bazują na deklaracjach spółek. Nikt przecież na takiej podstawie nie obniży opłat dla emitentów. W końcu GetBack też deklarował, że spełnia większość zapisów kodeksu dobrych praktyk.