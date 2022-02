Radpol, Plast-Box... kto jeszcze zniknie z giełdy?

Heart wezwał do sprzedaży akcji reprezentujących 12,71 proc. kapitału i tyle samo głosów. Wcześniej miał 17,58 proc., ale trzeba odnotować, że jest stroną porozumienia. Łącznie na porozumienie przypadają walory stanowiące 87,29 proc. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 22 lutego i potrwają do 23 marca. Cenę ustalono na 1,55 zł – to minimum wynikające z ustawy o ofercie. Wezwanie ogłoszono 1 lutego we wtorek po sesji.