Mercator mniej hojny

Mercator rozbudowuje swoje moce produkcyjne. Na ukończeniu jest inwestycja w trzecią fabrykę rękawic w Tajlandii (o łącznej mocy wytwórczej 0,8 mld rękawic rocznie), w której pierwsza linia produkcyjna jest już właściwie gotowa. Zarząd liczy, że jej uruchomienie nastąpi w I połowie lutego. Uruchomienie wszystkich sześciu linii pierwotnie planowane było do końca I półrocza br., ale możliwe jest niewielkie opóźnienie. Łącznie inwestycja w nową fabrykę pochłonie ok. 200 mln zł. W tym roku spółka planuje wydać na ten cel ok. 80 mln zł lub nieznacznie więcej.