Miłek: należy zakazać krótkiej sprzedaży!

Założyciel i główny akcjonariusz spółki odniósł się do tematu krótkiej sprzedaży. Skąd to pytanie? Aktualnie (na 22 kwietnia br.), według rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, aż trzy zagraniczne podmioty finansowe „grają" na spadek wartości akcji CCC (jeden z nich zajął pozycję krótką 21 lutego, wtedy akcje kosztowały ok. 90 zł).

- Uważamy, że w tej sytuacji powinien zostać wprowadzony zakaz gry na krótko. Mamy teraz status firmy zamrożonej – mamy towar na magazynach, poczyniliśmy wszystkie inwestycje, czekamy tylko aż się otworzy gospodarka i zaczniemy znów w pełni działać – mówi Miłek i dodaje: Spodziewamy się, że tych co grają na krótko po kryzysie nie będzie już w firmie.

- Teraz najważniejsze, żeby utrzymać łańcuch dostaw – mamy wieloletnich partnerów, większość z nich produkuje tylko dla nas. W tym trudnym czasie muszą oni wykonywać swoją pracę na zmniejszonych zaliczkach, muszą przeczekać ten kryzys z nami. Tylko zrozumienie sytuacji po każdej stronie pozwoli na przetrwanie – mówi główny akcjonariusz CCC.

Jak Dariusz Miłek ocenia tarczę antykryzysową? Co myśli o planowanych ograniczeniach w przejęciach? Jaki ma plan, aby przetrwać i „wygrać" z kryzysem?

