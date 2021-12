Cyfrowy złoty może być produktem eksportowym

Największą porażką jest chyba to, że nie pojawiła się platforma do pożyczania papierów wartościowych. Wciąż jest to strasznie trudne i kosztowne w Polsce. Znam setki usprawiedliwień, ale muszę wziąć odpowiedzialność na siebie. Brak tej możliwości dla aktywnych inwestorów (hedge fundów działających w modelu long-short) to ułomność polskiego rynku, która woła o pomstę do nieba.