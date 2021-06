Maj był doskonały dla polskich aktywów

Na przełomie miesięcy komentatorzy jak zwykle prześcigają się w podsumowaniach miesiąca, czego ja niespecjalnie lubię, ale muszę powiedzieć, że maj nie zasłużył tym razem na zastosowanie powiedzenia „sell in May and go away". Przy czym, jak często przypominam, to powiedzenie mówi o sprzedawaniu w maju, a nie o tym, że maj będzie miesiącem korekty.